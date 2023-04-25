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Шайба Барбашева принесла «Вегасу» победу над «Виннпегом»

Россиянин отметился результативным броском.
25 апреля 2023 08:59
автор: Александр Шульгин

В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Бретт Хауден. Еще по одной шайбе забросили Вильям Карлссон и Иван Барбашев.

Хозяева ответили точными бросками Блэйка Уиллера и Пьера-Люка Дюбуа, реализовавшие большинство.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».

Пятый матч пройдет в Виннипеге 27 апреля. В случае победы «Вегас» досрочно обеспечит себе выход в полуфинал конференции.

источник: «Советский спорт»
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