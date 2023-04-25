Шайба Барбашева принесла «Вегасу» победу над «Виннпегом»

В четвертом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Бретт Хауден. Еще по одной шайбе забросили Вильям Карлссон и Иван Барбашев.
Хозяева ответили точными бросками Блэйка Уиллера и Пьера-Люка Дюбуа, реализовавшие большинство.
Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».
Пятый матч пройдет в Виннипеге 27 апреля. В случае победы «Вегас» досрочно обеспечит себе выход в полуфинал конференции.
источник: «Советский спорт»