Панарин не забросил ни одной шайбы в первых четырех матчах с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в первых четырех матчах 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли не набрал ни одного очка.

Для сравнения, его партнер по команде Крис Крайдер, зарплата которого намного меньше, отличился уже пять раз.

Напомним, накануне «рейнджеры» дома уступили «дьяволам». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Джек Хьюз, Йонас Зигенталер и Ондржей Палат. Хозяева ответили точным броском в исполнении Винсента Трочека.

Таким образом, счет в серии стал равным - 2-2.

Пятый матч пройдет 27 апреля в Нью-Джерси.