Шестеркин признан лучшим голкипером плей-офф по уровню доверия партнеров

Американские журналисты составили необычный рейтинг голкиперов команд плей-офф НХЛ, сообщает The Athletic.
Основным критерием оценки вратарей был выбран уровень доверия к ним со стороны их партнеров по команде.
В итоге победителем был признан российский страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. А полностью список выглядит следующим образом:
1. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестёркин;
2. «Бостон Брюинз»: Линус Улльмарк;
3. «Даллас Старз»: Джейк Эттингер;
4. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк;
5. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Андрей Василевский;
6. «Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флёри;
7. «Лос-Анджелес Кингз»: Йоонас Корписало;
8. «Каролина Харрикейнз»: Антти Раанта;
9. «Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов;
10. «Нью-Йорк Айлендерс»: Илья Сорокин;
11. «Вегас Голден Найтс»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон (травмирован);
12. «Колорадо Эвеланш»: Александр Георгиев;
13. «Сиэтл Кракен»: Филипп Грубауэр;
14. «Эдмонтон Ойлерз»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;
15. «Нью-Джерси Дэвилз»: Витек Ванечек, Акира Шмид;
16. «Флорида Пантерз»: Алекс Лайон, Сергей Бобровский.
Напомним, накануне «рейнджеры» дома уступили «дьяволам». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Джек Хьюз, Йонас Зигенталер и Ондржей Палат. Хозяева ответили точным броском в исполнении Винсента Трочека.
Таким образом, счет в серии стал равным - 2-2.
Пятый матч пройдет 27 апреля в Нью-Джерси.