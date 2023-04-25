Шестеркин признан лучшим голкипером плей-офф по уровню доверия партнеров

Американские журналисты составили необычный рейтинг голкиперов команд плей-офф НХЛ, сообщает The Athletic.

Основным критерием оценки вратарей был выбран уровень доверия к ним со стороны их партнеров по команде.

В итоге победителем был признан российский страж ворот «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. А полностью список выглядит следующим образом:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестёркин;

2. «Бостон Брюинз»: Линус Улльмарк;

3. «Даллас Старз»: Джейк Эттингер;

4. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллебайк;

5. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Андрей Василевский;

6. «Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон, Марк-Андре Флёри;

7. «Лос-Анджелес Кингз»: Йоонас Корписало;

8. «Каролина Харрикейнз»: Антти Раанта;

9. «Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов;

10. «Нью-Йорк Айлендерс»: Илья Сорокин;

11. «Вегас Голден Найтс»: Лоран Броссуа, Джонатан Куик, Логан Томпсон (травмирован);

12. «Колорадо Эвеланш»: Александр Георгиев;

13. «Сиэтл Кракен»: Филипп Грубауэр;

14. «Эдмонтон Ойлерз»: Джек Кэмпбелл, Стюарт Скиннер;

15. «Нью-Джерси Дэвилз»: Витек Ванечек, Акира Шмид;

16. «Флорида Пантерз»: Алекс Лайон, Сергей Бобровский.

Напомним, накануне «рейнджеры» дома уступили «дьяволам». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых Джек Хьюз, Йонас Зигенталер и Ондржей Палат. Хозяева ответили точным броском в исполнении Винсента Трочека.

Таким образом, счет в серии стал равным - 2-2.

Пятый матч пройдет 27 апреля в Нью-Джерси.