Василевский за первые 4 матча плей-офф НХЛ пропустил 19 шайб, показав один из худших результатов

Плей-офф НХЛ не задался у российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского, за первые четыре матча против «Торонто» он пропустил 19 шайб.

По данным StatsCentre, хуже результат в первых четырех играл Кубка Стэнли за последние 20 лет был только у двух вратарей Марка-Андре Флери в 2012 году и Гленна Хили в 1988-м, пропустивших по 20 шайб. Отметим, что Василевский делит третье место с Роли Мелансоном, Дэниелом Бертиом, Келли Хруди и Джонатаном Куиком.

Добавим, что счет в серии до четырех побед между «Тампой-Бэй» и «Торонто» - 1-3. Пятая игра между командами пройдет в Канаде в ночь на 28 апреля по московскому времени.