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Чемпион мира Евгений Кетов завершил карьеру

Форвард будет работать в тренерском штабе СКА.
Чемпион мира Евгений Кетов завершил карьеру
25 апреля 2023 14:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Главный тренер СКА Роман Ротерберг объявил, что нападающий Евгений Кетов завершил спортивную карьеру.

«Но мы с ним ни в коем случае не прощаемся. Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе.

Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надёжным хоккеистом. Без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда — стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ. Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея», - написал наставник в телеграм-канале.

Кетов выступал за СКА с 2013 года, в составе которого завоевал два Кубка Гагарина, за год до перехода в петербургскую команду Кетов стал чемпионом мира в составе сборной России.

Помимо СКА Кетов играл за ЦСК ВВС, «Ладу», «Ак Барс» и «Северсталь».

В текущем сезоне 37-летний форвард набрал 6 (4+2) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также забросил одну шайбу в семи играх Кубка Гагарина.

Чемпион мира Евгений Кетов завершил карьеру
Чемпион мира Евгений Кетов завершил карьеру
Форвард будет работать в тренерском штабе СКА.
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