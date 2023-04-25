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Шестеркин и Степанова вошли в предварительный рейтинг перспективных россиян по версии Forbes

25 апреля 2023 16:01
автор: Александр Поволоцкий

Журнал Forbes опубликовал список номинантов рейтинга самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Как сообщает официальный сайт издания, в список вошли несколько спортсменов. Среди них голкипер »Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, фигуристка Софья Акатьева, боец Bellator Усман Нурмагомедов, защитник СКА Александр Никишин, лыжница Вероника Степанова, теннисистка Вероника Кудерметова, а также создатель любительского клуба «Амкал» Герман Попков.

Кроме того, среди номинантов есть киберспортсмены: Антон «Dyrachyo» Шкредов, Егор «Nightfall» Григоренко и Сергей «Ax1Le» Рыхторов.

Три спортсмена, которые войдут в окончательный рейтинг, определятся позднее.

источник: Forbes
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