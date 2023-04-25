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Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом»

Хоккеист подписал долгосрочное соглашение.
25 апреля 2023 17:13
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» заключил новый контракт с защитником клуба Дамиром Шарипзяновым.

Как сообщает пресс-служба «ястребов», соглашение с 27-летним хоккеистом продлено на три года. Дамир выступает за «Авангард» с сезона-2020/2021/

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Шарипзянов провел 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков. В текущем плей-офф защитник выходил на лед в 14 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина он набрал 6 (1+5) очков.

Добавим, что в финале Восточной конференции »Авангард» уступил «Ак Барсу» 1-4 в серии.

источник: ХК «Авангард»
Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом»
Хоккеист подписал долгосрочное соглашение.
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