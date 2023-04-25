«Салават Юлаев» продлил контракты с Ежовым, Бирюковым и Кулеминым

«Салават Юлаев» подписал новые контракты с тремя ведущими игроками клуба.

Как сообщает пресс-служба уфимцев, соглашения продлены с голкипером Ильей Ежовы, защитником Евгением Бирюковым и нападающим Николаем Кулеминым. Контракты со всеми заключены на один сезон.

Добавим, что Ежов провел 50 матчей, в которых одержал 24 победы. Вратарь отразил 92,8% бросков.

Кулемин провёл 73 игры, в которых набрал 29 (14+15) очков. У Бирюкова 73 игры. Евгений набрал 4 (0+4) очка.

Ранее уфимский клуб объявил о продлении соглашения с защитником Григорием Паниным.