Пять хоккеистов покинули расположение «России 25»

«Россия 25» продолжает подготовку к майскому турне по городам страны, Казахстана и Белоруссии.

Команда сейчас находится на сборе в Новогорске. По словам главного тренера национальной команды, расположение сборной покинули пят хоккеистов.

«Команду покинули Коля Прохоркин и Игорь Ожиганов, которые тренировались с нами, а также Никита Новиков, Жора Солянников и Саша Волков. Спасибо большое им за работу, увидимся в следующем сезоне!», - написал наставник в своем телеграм-канале.

Напомним, что 2 и 3 мая россияне и белорусы сыграют в Челябинске, 9 мая — в Красноярске, 12 и 13 мая — в Туле, 15 и 16 мая — в Минске. Также обе команды примут участие в турнире в Астане: российская сборная 5 мая сыграет с казахстанцами, а 6 мая — с белорусами.