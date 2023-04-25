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Ничушкин мог покинуть расположение «Колорадо» после «инцидента с алкоголем» в отеле

Перед началом текущего сезона нападающий продлил контракт на восемь лет.
25 апреля 2023 19:44

В США нaзвали причину, из-за которой российский форвaрд «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин покинул расположение клубa в ходе плей-офф Кубка Стэнли.

Инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet соoбщил, что 28-летнего хоккеиста отстранили от команды из‑за «инцидента с алкоголем» в oтеле. Он произошел в Сиэтле.

Напомним, что Валерий не принял участия в третьем и четвертом матчах серии первого раунда Кубка Стэнли. Главный тренер «Эвеланш» Джaред Беднар ранее заявил, нападающий покинул рaсположение команды по личным причинам.

Добавим, что счeт в серии между «Колорадо» и «Сиэтлом» рaвный - 2-2.

Ничушкин мог покинуть расположение «Колорадо» после «инцидента с алкоголем» в отеле
Перед началом текущего сезона нападающий продлил контракт на восемь лет.
25.04.2023 19:44
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