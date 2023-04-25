«Чайка» завоевала Кубок Харламова, обыграв в финальной серии «Омских Ястребов»

Нижегородская «Чайка» дома нанесла поражение «Омским Ястребам» в шестом матче финала Кубка Харламова.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. Отметим, что нижегородский клуб уступал по ходу матча - 0:1.

Таким образом, «Чайка» выиграла решающую серию (4-2) и стала чемпионом МХЛ.

В составе хозяев площадки в основное время отличились Артем Мисников (46-я минута), Василий Атанасов (47-я). У «ястребов» шайбы забросили Глеб Трикозов (5-я) и Тимофей Давыдов (52-я).

Автором «золотого» гола стал Егор Виноградов. Он отличился на 71-й минуте. «Чайка» во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова. В первый раз нижегородский клуб завоевал трофей в сезоне-2014/2015.

Кубок Харламова

Финал

6-й матч

«Чайка» (Нижний Новгород) - «Омские Ястребы» (Омск) - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).