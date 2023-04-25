Хартли ответил на вопрос о своем возвращении в «Авангард»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в сибирский клуб.

«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес, связанный с недвижимостью», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Хартли возглавлял омичей с 2018 по 2022 год и выигрывал с командой Кубок Гагарина. Еще один раз «ястребы» играли в финале, но уступили московским армейцам.

В текущем сезоне «Авангард» выбыл из борьбы на стадии финала Восточной конференции, уступив казанскому «Ак Барсу». В настоящее время команду возглавляет Михаил Кравец.