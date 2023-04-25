«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Станислав Галиев.

Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.

Кубок Гагарина

Финал. 5-й матч

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Полтапов, 19:56

1:1 - Радулов (Шипачев), 29:35

2:1 - Галиев (Лямкин, Семенов), 52:22

Вратари: Билялов - Рейдеборн.