«Ак Барс» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина

В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Станислав Галиев.
Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.
Кубок Гагарина
Финал. 5-й матч
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 - Полтапов, 19:56
1:1 - Радулов (Шипачев), 29:35
2:1 - Галиев (Лямкин, Семенов), 52:22
Вратари: Билялов - Рейдеборн.
источник: «Советский спорт»