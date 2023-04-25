Станислав Галиев: Выходили как на последнюю игру

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев дал небольшое интервью после пятого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

«Выходили как на последнюю игру. Больше нельзя осечки допустить. Играли перед родными трибунами - нашими болельщиками и семьями. Нужно было играть строго в обороне, агрессивно в атаке – бросать и закрывать вратаря. Бросил по центру, залетела Рейдеборну подмышку.

Поговорили в раздевалке, но мы верили, что сможем. Мы знали, что надо продолжать играть в том же темпе», – передает слова Станислава Галиева корреспондент «Советского спорта» Елена Кузютина.

Напомним, встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Радулов, реализовавший большинство, и Галиев.

Гости ответили точным броском в исполнении Прохора Полтапова.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч пройдет 26 апреля в Москве.