«Даллас» уверенно обыграл «Миннесоту» с Капризовым и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-лфф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Старз».

В составе победителей отличились Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Маршмент и Тай Делландреа.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов завершил игру с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Даллас» повел в серии - 3-2. Следующее противостояние между командами состоится 28 апреля.

Кубок Стэнли

Первый раунд

«Даллас» – «Миннесота» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Сегин (Хинтц, Робертсон),

2:0 – Робертсон (Хинтц, Хейсканен)

3:0 – Марчмент (Хинтц, Сегин)

4:0 – Делландреа (Сутер, Доми)

Вратари: Эттинджер 27/27 – Густавссон 21/24.

Счет в серии: 3-2