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«Даллас» уверенно обыграл «Миннесоту» с Капризовым и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

Встреча прошла на льду»Американ Эйрлайнс Центра».
26 апреля 2023 08:16

«Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в пятом матче первого раунда плей-лфф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Старз».

В составе победителей отличились Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Маршмент и Тай Делландреа.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов завершил игру с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Даллас» повел в серии - 3-2. Следующее противостояние между командами состоится 28 апреля.

Кубок Стэнли
Первый раунд
«Даллас» – «Миннесота» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Сегин (Хинтц, Робертсон),
2:0 – Робертсон (Хинтц, Хейсканен)
3:0 – Марчмент (Хинтц, Сегин)
4:0 – Делландреа (Сутер, Доми)
Вратари: Эттинджер 27/27 – Густавссон 21/24.
Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
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