«Айлендерс» победили «Каролину», сократив счет в серии. Сорокин отразил 34 броска

«Айлендерс» на выезде оказались сильнее «Каролины» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска из 36.
Напомним, что форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников пропускал игру из-за операции на колене (выбыл до конца сезона).
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Каролины». Следующее противостояние между командами состоится 28 апреля.
Кубок Стэнли
Первый раунд
«Каролина» – «Айлендерс» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Энгвалл (Нелсон)
0:2 – Нелсон (Палмиери, Энгвалл)
1:2 – Штястны (Пулюярви, Чэтфилд)
1:3 – Барзэл (Хорват)
2:3 – Ахо (Котканиеми, Джарвис)
Вратари: Раанта 19/22 – Сорокин 34/36.
Счет в серии: 3-2
источник: «Советский спорт»