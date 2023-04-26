«Айлендерс» победили «Каролину», сократив счет в серии. Сорокин отразил 34 броска

«Айлендерс» на выезде оказались сильнее «Каролины» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска из 36.

Напомним, что форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников пропускал игру из-за операции на колене (выбыл до конца сезона).

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Каролины». Следующее противостояние между командами состоится 28 апреля.

Кубок Стэнли

Первый раунд

«Каролина» – «Айлендерс» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Энгвалл (Нелсон)

0:2 – Нелсон (Палмиери, Энгвалл)

1:2 – Штястны (Пулюярви, Чэтфилд)

1:3 – Барзэл (Хорват)

2:3 – Ахо (Котканиеми, Джарвис)

Вратари: Раанта 19/22 – Сорокин 34/36.

Счет в серии: 3-2