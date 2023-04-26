«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и находится в одной победе от второго раунда Кубка Стэнли

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе «нефтяников» забивали Эвандер Кейн в большинстве (9-я минута), Леон Драйзайтль (11), Бретт Кулак (15), Ник Бьюгстад (32), и дважды Зак Хаймен, сначала в большинстве (36), а потом в равных составах (45).

У «королей» авторами заброшенных шайб стали Алекс Айафалло (14), Адриан Кемпе (18) и Куинтон Байфилд (47).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Ойлерз»

Шестой матч между командами пройдет 29 апреля в Лос-Анджелесе.

НХЛ

Плей-офф

1-й раунд.

«Эдмонтон Ойлерз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 6:3 (3:2, 2:0, 1:1)

Голы: Кейн, 8:08 (б); Драйзайтль, 10:40; Кулак, 14:12; Бьюгстад, 31:49; Хаймен, 35:47 (б), 44:26 - Айафалло, 13:12; Кемпе, 17:35; Байфилд, 46:33

Счет в серии: 3-2