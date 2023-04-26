Капризов забросил одну шайбу в пяти матчах плей-офф: он не забивает на протяжении 313 минут

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не радует своей результативностью. Он открыл счет шайбам в серии плей-офф против «Далласа», реализовав большинство в первом матче, после чего не набрал ни одного очка.

В итоге, российский форвард не забивает на протяжении четырех игр или 313 минут и восьми секунд.

Напомним, что «Даллас» победил «Миннесоту» в пятом матче серии и находится в шаге от выхода в плей-офф НХЛ. Следующий матч между командами пройдет 28 апреля в Сент-Поле.