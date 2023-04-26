Сушинский считает, что «Ак Барс» способен обыграть ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Экс-форвард «Авангарда» Максим Сушинский прокомментивал победу «Ак Барса» над ЦСКА (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ак Барс» еще точно поборется, а дойдет ли до семи матчей - посмотрим, завтра узнаем. Предчувствия никакого нет, это хоккей», - приводит слова бывшего хоккеиста «СЭ».

Напомним, что шестой матч между командами состоится 27 апреля в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени. На данный момент казанцы уступают москвичам в серии со счетом 2-3.