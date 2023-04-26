«Витязь» подписал новый контракт с нападающим Уилсоном

«Витязь» подписал новое соглашение с лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне Скоттом Уилсоном.

Как сообщает пресс-служба подмосковной команды, контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один год.

В минувшем регулярном чемпионате канадец провёл 66 матчей. На счету Уилсона 39 (20+19) очков. Скотт разделил первое место в списке бомбардиров «Витязя» со Степаном Старковым. Также он стал лучшим снайпером клуба наряду с Владиславом Карой.

Добавим, что в плей-офф Кубка Гагарина Уилсон забросил две шайбы в пяти матчах серии 1/8 финала с «Локомотивом».