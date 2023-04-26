Летунов заключил многолетний контракт с «Торпедо»

Нападающий Максим Летунов заключил новое соглашение с нижегородским «Торпедо».

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на три сезона.

«Качественных центральных нападающих с российским паспортом на рынке в настоящее время не так много. Поэтому сохранение такого мастеровитого игрока, безусловно, это успех для клуба», - заявил генеральный менеджер команды Максима Гафурова.

Отметим, что форвард набрал 30 (16+14) баллов в 62 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Летунова две передачи в 10 играх.