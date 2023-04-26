Стало известно, сколько Хартли может заработать в «Авангарде» за сезон

Стало известно, сколько может заработать канадский специалист Боб Хартли за сезон, если вернется на пост наставника «Авангарда».

Ранее в СМИ появилась информация, что 62-летний тренер может вновь возглавить омскую команду, в котором работал с 2018 по 2022 годы.

Как сообщает «Матч ТВ», Хартли попросил у руководства «Авангарда» повторить заработную плату, которая была у него раньше в клубе. Отмечается, что сначала Хартли получал 1,7 млн долларов за сезон, а потом его зарплата в России была поднята до 1,9 млн долларов.

Новый контракт Боба может быть привязан к фиксированному курсу доллара.

Добавим, что Хартли пока не принял окончательное решение, вернется ли он в омский клуб.