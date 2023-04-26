Фетисов заявил, что клубам КХЛ необходимы равные условия 

Заслуженный мастер спорта СССР, Вячеслав Фетисов выразил мнение по поводу уровня развития хоккея в России при лишенной возможности выступать на международных турнирах.

«Нынешняя тяжелая ситуация для нашего хоккея должна дать толчок для того, чтобы пересмотреть подход к развитию данного вида спорта. Во внутреннем чемпионате нужно создать условия для здоровой конкуренции. Лиге ни к чему клубы-олигархи, надо стремиться к тому, чтобы у всех команд были равные условия. И, конечно, серьезно заняться молодежью, чтобы у детей, желающих играть в хоккей, было все необходимое для прогресса. Увлечение хоккеем – дорогое удовольствие, поэтому было бы неплохо, если бы со стороны государства имелось спонсирование на экипировку», — приводит слова Фетисова «Вечерняя Москва».

Напомним, что в феврале 2022 года совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований, а в марте текущего года продлил данный запрет до конца сезона-2023/2024.