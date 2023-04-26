«Сыграем одну игру и будем действовать дальше». Василевский - о серии «Тампы» с «Торонто»

Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказался относительно пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто».

Напомним, что «молнии» уступает сопернику в серии 1-3.

«Настрой перед пятой игрой? Не заглядываем далеко вперёд. Сыграем одну игру и будем действовать дальше. Мы должны показать свою лучшую игру, начнём с этого. Период за периодом», — цитирует Василевского журналист Крис Кренн на своей странице в соцсети.

Пятая игра состоится в Торонто в ночь на 28 апреля. Матч начнется в 02:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли голкипер провел четыре матча, отразив 92,1% бросков, пропуская в среднем 2,38 шайбы за матч.