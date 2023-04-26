Организаторы ЧМ по хоккею в Латвии запретили демонстрировать флаги России и Белоруссии

Представители латвийской стороны в оргкомитете чемпионата мира по хоккею заявили, что на всех соревнованиях будет действовать категорический запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, сообщает латвийский ресурс Delfi.

В то же время по словам главы латвийского оргкомитета Эдгарса Бунциса, флаг Украины будет уравнен в правах с флагом Латвии, одной из хозяек чемпионата 2023 года и будет демонстрирован везде, где это возможно. Болельщикам будет разрешено использовать его, несмотря на отсутствие Украины в числе участников турнира.

Чемпионат мира 2023 года должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако решением Международной федерации хоккея был перенесен в Латвию и Финляндию. Игры турнира состоятся с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от чемпионата мира также решением IIHF.