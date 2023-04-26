В Латвии признали, что вынудили сборную Казахстана по хоккею сменить главного тренера

Отставка главного тренера сборной Казахстана по хоккею Андрея Скабелки была вызвана давлением со стороны Латвии – одной из стран-хозяек чемпионата мира 2023 года, сообщили журналисты латвийского издания Delfi.

По данным источника, латвийское правительство отказалось выдавать визы Скабелке, являющемуся гражданином Белоруссии. Также в визах было отказано его тренерскому штабу, в котором работали и граждане России.

Все это заставило Казахстанскую федерацию хоккея отправить в отставку Скабелку и его команду. Новым главным тренером национальной команды стал Галим Мамбеталиев, который уже работал со сборной в 2018 году. Ранее сообщалось, что в Казахстане опровергли факт давления со стороны Латвии.

В 2023 году сборная Казахстана сыграет на чемпионате мира в одной группе с командами Канады, США, Швейцарии, Латвии, Словакии, Словении и Норвегии. Вторую группу составят действующие чемпионы мира сборная Финляндии, а также команды Швеции, Чехии, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

Чемпионат мира 2023 года должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесен решением Международной федерации хоккея на льду в Финляндию и Латвию. Турнир пройдет с 12 по 28 мая.