Тренер вратарей из «Адмирала» Ключников перешел на работу в СКА

Тренер вратарей Юрий Ключников перейдет из «Адмирала» в СКА, сообщил в Telegram-канале главный тренер санкт-петербургских армейцев Роман Ротенберг.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников. В СКА Юрий Викторович возглавит вертикаль тренеров вратарей», - говорится в сообщении.

Ранее Ключников работал в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале». Также он является тренером вратарей в сборной «Россия 25».

По словам Ротенберга штаб СКА покинут тренеры Антон Зеленов, Стефан Перссон и Крэйг Слоунуайт.