«Колорадо» проиграл «Сиэтлу», Георгиев пропустил три шайбы

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:3.

За «Кракен» забивали Морган Гики (27-я минута), Тай Картье (30) и Янни Гурд (42).

У «Эвеланш» заброшенными шайбами отличились Натан МакКиннон (28) и Эван Родригес (57). Российский вратарь клуба из Денвера Александр Георгиев отразил 26 из 29 шайб по своим воротам.

Таким образом, «Сиэтл» вышел вперед в серии - 3-2. Шестой матч между командами пройдет 28 апреля в Сиэтле.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Колорадо Эвеланш» - «Сиэтл Кракен» - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: МакКиннон, 27:55; Родригес, 56:23 - Гики, 26:35; Картье, 29:59; Гурд, 41:40

Счет в серии: 2-3