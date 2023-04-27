«Колорадо» проиграл «Сиэтлу», Георгиев пропустил три шайбы

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2:3.
За «Кракен» забивали Морган Гики (27-я минута), Тай Картье (30) и Янни Гурд (42).
У «Эвеланш» заброшенными шайбами отличились Натан МакКиннон (28) и Эван Родригес (57). Российский вратарь клуба из Денвера Александр Георгиев отразил 26 из 29 шайб по своим воротам.
Таким образом, «Сиэтл» вышел вперед в серии - 3-2. Шестой матч между командами пройдет 28 апреля в Сиэтле.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
«Колорадо Эвеланш» - «Сиэтл Кракен» - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: МакКиннон, 27:55; Родригес, 56:23 - Гики, 26:35; Картье, 29:59; Гурд, 41:40
Счет в серии: 2-3
источник: «Советский спорт»