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44 сейва Бобровского позволили «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии

Матч плей-офф НХЛ завершился в овертайме.
27 апреля 2023 08:37
автор: Максим Скороходов

«Флорида» победила в гостях «Бостон» со счетом 4:3ОТ в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «Пантерз» забивали Энтони Дюклер (9-я минута), Самуэль Беннет (39), Сэм Райнхарт, реализовавший численное преимущество (46) и Мэттью Ткачук в овертайме (67).

У «Брюинз» заброшенными шайбами отличились Брэд Маршан в большинстве (23), Патрис Берженон, также при численном преимуществе (45), и Тэйло Холл (50).

«Черно-золотые» продолжают лидировать в серии - 3-2. Шестой матч между командами пройдет 28 апреля в Санрайзе.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

«Бостон Брюинз» - «Флорида Пантерз» - 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Маршан, 22:27 (б); Бержерон, 44:33 (б); Холл, 49:16 - Дюклер, 8:26; Беннет, 38:52; Райнхарт, 45:14 (б), Ткачук (67).

Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
44 сейва Бобровского позволили «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии
Матч плей-офф НХЛ завершился в овертайме.
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