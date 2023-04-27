44 сейва Бобровского позволили «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии

«Флорида» победила в гостях «Бостон» со счетом 4:3ОТ в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В составе «Пантерз» забивали Энтони Дюклер (9-я минута), Самуэль Беннет (39), Сэм Райнхарт, реализовавший численное преимущество (46) и Мэттью Ткачук в овертайме (67).

У «Брюинз» заброшенными шайбами отличились Брэд Маршан в большинстве (23), Патрис Берженон, также при численном преимуществе (45), и Тэйло Холл (50).

«Черно-золотые» продолжают лидировать в серии - 3-2. Шестой матч между командами пройдет 28 апреля в Санрайзе.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

«Бостон Брюинз» - «Флорида Пантерз» - 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Маршан, 22:27 (б); Бержерон, 44:33 (б); Холл, 49:16 - Дюклер, 8:26; Беннет, 38:52; Райнхарт, 45:14 (б), Ткачук (67).

Счет в серии: 3-2