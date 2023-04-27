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«Трактор» продлил контракт с защитником Телегиным

Хоккеист выступает за команду на протяжении трех сезонов.
27 апреля 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

«Трактор» продлил соглашение с защитником Сергеем Телегиным.

Как сообщает пресс-служба челябинской команды, контракт с 22-летним рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Отметим, что Телегин становился бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Защитник выиграл серебряную медаль Олимпиады в 2022 году.

Добавим, что в минувшем регулярном чемпионате Телегин провел 58 встреч, в которых набрал 22 (5+17) очка.

Напомним, что челябинский клуб не вышел в плей-офф. «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина занял девятое место по итогам регулярного чемпионата.

источник: ХК «Трактор»
«Трактор» продлил контракт с защитником Телегиным
Хоккеист выступает за команду на протяжении трех сезонов.
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