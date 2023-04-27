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«В игре Андрея нет абсолютно ничего плохого». Набоков - о Василевском в серии с «Торонто»

Пятый матч в серии состоится в ночь на 28 апреля.
27 апреля 2023 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Бывший вратарь «Тампы-Бэй» Евгений Набоков оценил игру другого российского голкипера «молний» Андрея Василевского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, что в первом раунде «Лайтнинг» играют с «Торонто». Команда Василевского уступает в серии - 1-3.

«В игре Андрея нет абсолютно ничего плохого. По его воротам много дальних бросков с подставлениями, рикошетами, заслонами и добиваниями. Нужно отдать должное «Торонто», — приводит The Athletic слова Набокова.

Отметим, что Андрей сыграл в плей-офф все четыре встречи, в которых пропускал в среднем 4,33 шайбы за матч.

источник: The Athletic
«В игре Андрея нет абсолютно ничего плохого». Набоков - о Василевском в серии с «Торонто»
Пятый матч в серии состоится в ночь на 28 апреля.
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