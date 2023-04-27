Главный тренер «Колорадо» не связывает отсутствие Ничушкина с юридическими проблемами

Главный тренер »Колорадо» Джаред Беднар заявил, что клуб находится на связи с российским форвардом Валерием Ничушкиным.

Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист отстранен от команды из-за проблем с алкоголем.

Как сообщает The Denver Gazette со ссылкой на наставника «лавин», отсутствие Валерия не связано с юридическими проблемами. Также Беднар заявил, что у форварда нет проблем со здоровьем или дисциплиной.

Добавим, что форвард пропустил три последних матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2-3).