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Главный тренер «Колорадо» не связывает отсутствие Ничушкина с юридическими проблемами

«Лавины» на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
27 апреля 2023 17:37
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер »Колорадо» Джаред Беднар заявил, что клуб находится на связи с российским форвардом Валерием Ничушкиным.

Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист отстранен от команды из-за проблем с алкоголем.

Как сообщает The Denver Gazette со ссылкой на наставника «лавин», отсутствие Валерия не связано с юридическими проблемами. Также Беднар заявил, что у форварда нет проблем со здоровьем или дисциплиной.

Добавим, что форвард пропустил три последних матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2-3).

источник: «Советский спорт»
Главный тренер «Колорадо» не связывает отсутствие Ничушкина с юридическими проблемами
«Лавины» на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
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