«Тампа» обыграла «Торонто» и сократила отставание в серии

В пятом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Энтони Сирелли, Майкл Эйссимонт, Ник Пол и Александр Киллорн.

Хозяева ответили точными бросками Моргана Райли и Остона Мэттьюза.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «кленовых листьев». Шестая встреча пройдет 30 апреля на домашней арене «Тампы».