Василевский догнал Гашека по числу побед в плей-офф НХЛ, на это ему потребовалось меньше матчей

Гостевая победа «Тампы-Бэй» над «Торонто» (4:2) стала для российского вратаря «молний» Андрея Василевского 65-й в Кубке Стэнли.

По этому показателю он догнал известного чешского голкипера Доминика Гашека, однако россиянину понадобилось провести меньше игр в плей-офф НХЛ: 109 против 119 у его зарубежного коллеги.

Для того, чтобы подняться на 11-ю строчку Василевскому надо одержать еще три победы, а лидером в данном рейтинге является Патрик Руа со 151 победой в Кубке Стэнли.

Счет в серии «молний» с «Торонто» стал 3-2 в пользу «кленовых листьев». Шестая встреча пройдет 30 апреля на домашней арене «Тампы».