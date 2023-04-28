«Нью-Джерси» всухую одолел «Рейнджерс» и повел в серии

В пятом матче 1/4 финала Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» на своем льду обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Эрик Хаула. Еще по одной шайбе забросили Ондржей Палат и Доусон Мерсер. Добавим, что «дьяволы» забивали и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел на площадке весь матч.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Нью-Джерси».

Шестая встреча пройдет 30 апреля на домашней арене «Рейнджерс».