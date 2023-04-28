«Вегас» первым вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, одержав четвертую победу над «Виннипегом»

«Вегас Голден Найтс» стал первым полуфиналистом Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли, одержав четвертую победу над «Виннипег Джетс».

Встреча проходила в Вегасе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Чендлер Стивенсон. Еще по одной шайбе забросили Марк Стоун и Вильям Карлссон.

Один раз хоккеисты «Вегаса» реализовали большинство.

Гости ответили точным броском в исполнении Кайла Коннора. Спустя три минуты после этого Пьер-Люк Дюбуа забросил вторую шайбу, однако арбитры ее не засчитали.

Счет в серии стал аналогичным (4-1). «Вегас» вышел в полуфинал Запада и ожидает своего будущего соперника.