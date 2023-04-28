Панарин не забивает на протяжении 313 минут, «Рейнджерс» на грани вылета из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает не забивать в Кубке Стэнли 2023 года.

Его команда проиграла пятый матч серии с «Нью-Джерси» (0:4) и находится в шаге от вылета из плей-офф после первого раунда (3:2 в серии пользу «дьяволов»).

Отметим, что Панарин не забивает 313 минут и 34 секунды, последний раз он забрасывал шайбу 14 апреля в заключительном матче регулярного чемпионата, когда «Рейнджерс» уступили на своем льду «Торонто» (2:3).

Шестая встреча между «синерубашечниками» и «Нью-Джерси» пройдет 30 апреля на домашней арене «Рейнджерс».