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Панарин не забивает на протяжении 313 минут, «Рейнджерс» на грани вылета из Кубка Стэнли

«Синерубашечникам» для продолжения сезона нужно одержать две победы над «Нью-Джерси».
Панарин не забивает на протяжении 313 минут, «Рейнджерс» на грани вылета из Кубка Стэнли
28 апреля 2023 09:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает не забивать в Кубке Стэнли 2023 года.

Его команда проиграла пятый матч серии с «Нью-Джерси» (0:4) и находится в шаге от вылета из плей-офф после первого раунда (3:2 в серии пользу «дьяволов»).

Отметим, что Панарин не забивает 313 минут и 34 секунды, последний раз он забрасывал шайбу 14 апреля в заключительном матче регулярного чемпионата, когда «Рейнджерс» уступили на своем льду «Торонто» (2:3).

Шестая встреча между «синерубашечниками» и «Нью-Джерси» пройдет 30 апреля на домашней арене «Рейнджерс».

источник: «Советский спорт»
Панарин не забивает на протяжении 313 минут, «Рейнджерс» на грани вылета из Кубка Стэнли
Панарин не забивает на протяжении 313 минут, «Рейнджерс» на грани вылета из Кубка Стэнли
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