Подробности отстранения Ничушкина: в его номере нашли девушку, нуждающуюся в госпитализации

Появились подробности отлучки российского нападающего «Колорадо» Валерий Ничушкина.

По информации The Denver Post, в его номере в отеле обнаружили пьяную женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. В итоге, медицинский штаб принял решение госпитализировать девушку.

Напомним, ранее сообщалось, что Ничушкин покинул «Колорадо» из «инцидента с алкоголем».

Добавим, «Колорадо» уступает «Сиэтлу» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2-3, шестая игра между командами пройдет 29 апреле на льду «Кракен».