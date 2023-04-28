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Подробности отстранения Ничушкина: в его номере нашли девушку, нуждающуюся в госпитализации

Форвард покинул расположение «Колорадо» перед третьем матчем с «Сиэтлом».
Подробности отстранения Ничушкина: в его номере нашли девушку, нуждающуюся в госпитализации
28 апреля 2023 09:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Появились подробности отлучки российского нападающего «Колорадо» Валерий Ничушкина.

По информации The Denver Post, в его номере в отеле обнаружили пьяную женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. В итоге, медицинский штаб принял решение госпитализировать девушку.

Напомним, ранее сообщалось, что Ничушкин покинул «Колорадо» из «инцидента с алкоголем».

Добавим, «Колорадо» уступает «Сиэтлу» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2-3, шестая игра между командами пройдет 29 апреле на льду «Кракен».

источник: The Denver Post
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