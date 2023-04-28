Президент ФХР Третьяк призвал перестать смешивать хоккей и политику

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк призвал перестать смешивать хоккей и политику, осудив решение латвийских организаторов чемпионата мира запретить российские и белорусские флаги.

«Это вопрос даже не к Международной федерации хоккея, а к организаторам. Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги. Я считаю это неправиьно. Нельзя политику смешивать с хоккеем», - цитирует Третьяка «Матч ТВ».

По словам президента ФХР, предстоящий чемпионат не будет интересен широкому кругу зрителей, особенно российским. Решением IIHF сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате.

Ранее глава латвийского оргкомитета Эдагрс Бунцис заявил, что демонстрация флагов России и Белоруссии во время матчей чемпионата мира будет запрещена, а флаг Украины приравнен в правах к флагу Латвии, страны-хозяйки чемпионата.