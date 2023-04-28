Гашек подверг критике НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек подверг критике НХЛ за то, что она позволяет играть российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

«Овечкин несет ответственность за происходящее. Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несет ответственность», - написал бывший голкипер в соцсетях.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне Овечкин провел 73 матча регулярного чемпионата, забросил 42 шайбы и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 75 очков. Что касается «Вашингтона», то он впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.