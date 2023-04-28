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В день решающего матча за Кубок Гагарина на «ЦСКА Арене» откроют фан-зону

29 апреля в Казани определится обладатель Кубка Гагарина этого сезона.
28 апреля 2023 18:10
автор: Александр Евграфов

ЦСКА откроет на своей домашней арене в Москве фан-зону для всех желающих посмотреть финальный матч Кубка Гагарина, в котором определится обладатель главного трофея Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте красно-синих.

Болельщики смогут посмотреть на видеокубе прямую трансляцию финального матча. Также будут организованы различные конкурсы, шоу-программа.

«Армейцы. Завтра ЦСКА сыграет в Казани решающий седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Такой важный момент для нашего клуба мы должны провести вместе», - говорится в сообщении клуба.

Финальная игра сезона в Казани начнется 29 апреля в 17 часов.

источник: ХК ЦСКА
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