Агент Ничушкина опроверг причастность хоккеиста к появлению пьяной девушки в номере

Агент Валерия Ничушкина Марк Гандлер заявил, что российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» не причастен к инциденту с пьяной девушкой, обнаруженной в его номере в Сиэтле.

«Валерий отсутствует в составе команды по личным причинам и никакого отношения к описываемому инциденту не имеет», – цитирует Гандлера РИА Новости.

Ранее в The Denver Post была опубликована информация, что в номере Ничушкина была обнаружена пьяная девушка. Ее состояние алкогольного опьянения было настолько сильным, что ее были вынуждены госпитализировать.

Ничушкин пропустил третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф против «Сиэтла» по «личным причинам». Главный тренер действующих обладателей Кубка Стэнли Джаред Беднар отметил, что отсутствие игрока не связано с дисциплинарными мерами.

«Колорадо» проигрывает в серии с «Сиэтлом» до четырех побед 2-3.