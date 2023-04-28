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Агент Ничушкина опроверг причастность хоккеиста к появлению пьяной девушки в номере

По утверждению Гандлера, россиянин отсутствует в составе команды по другим причинам.
Агент Ничушкина опроверг причастность хоккеиста к появлению пьяной девушки в номере
28 апреля 2023 18:50
автор: Александр Евграфов
автор фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Агент Валерия Ничушкина Марк Гандлер заявил, что российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» не причастен к инциденту с пьяной девушкой, обнаруженной в его номере в Сиэтле.

«Валерий отсутствует в составе команды по личным причинам и никакого отношения к описываемому инциденту не имеет», – цитирует Гандлера РИА Новости.

Ранее в The Denver Post была опубликована информация, что в номере Ничушкина была обнаружена пьяная девушка. Ее состояние алкогольного опьянения было настолько сильным, что ее были вынуждены госпитализировать.

Ничушкин пропустил третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф против «Сиэтла» по «личным причинам». Главный тренер действующих обладателей Кубка Стэнли Джаред Беднар отметил, что отсутствие игрока не связано с дисциплинарными мерами.

«Колорадо» проигрывает в серии с «Сиэтлом» до четырех побед 2-3.

источник: «РИА Новости»
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