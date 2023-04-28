Олег Браташ возглавил «Ладу»

Олег Браташ утвержден в должности главного тренера тольяттинской «Лады», сообщается на официальном сайте команды.

Тренером коллектива назначен Павел Десятков, спортивным директором клуба стал Рафик Якубов.

«Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», – сообщил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

В середине апреля совет директоров КХЛ принял решение включить команду «Лада» в состав участников турнира сезона-2023/24. «Лада» не выступала в КХЛ с 2018 года. Команда будет играть в Восточной конференции.