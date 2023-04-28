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Чемпион мира 2009 года по хоккею Курьянов стал генменеджером «Авангарда»

Курьянов сменил на этому посту Рашида Хабибулина.
28 апреля 2023 19:06
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира 2009 года по хоккею Антон Курьянов утвержден в должности генерального менеджера омского «Авангарда», сообщается на сайте клуба.

Курьянов сменил на этом посту Рашида Хабибулина, который работал на этом посту после ухода Алексея Волкова. Теперь Хабибулин займет место помощника Курьянова.

«В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. Не изменятся философия нашего клуба и стремление быть в лидерах КХЛ. Знаю, что наши самые лучшие болельщики в этом помогут – только вместе мы сможем достичь наших целей», - сказал Курьянов, выступавший за «Авангард» с 2003 по 2016 году.

В составе омской команды он в 2004 году стал чемпионом России, а после завершения карьеры работал в системе клуба.

источник: ХК «Авангард»
Чемпион мира 2009 года по хоккею Курьянов стал генменеджером «Авангарда»
Курьянов сменил на этому посту Рашида Хабибулина.
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