Сушинский назвал максимальную цену на Ткачева

Бывший нападающий и президент омского «Авангарда» Максим Сушинский считает, что форвард «ястребов» Владимир Ткачев останется в команде и подпишет новый контракт.

«Ткачёв? По НХЛ я очень сомневаюсь. Он там уже был. Никуда он не уедет, либо уедет чисто для того, чтобы вернуться сюда на меньшие деньги, потому что ни у кого уже денег не будет с учетом потолка зарплат. Здесь я бы и 95 млн рублей для него не дал», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Напомним, действующее соглашение хоккеиста рассчитано до 30 апреля 2023 года. По информации прессы, переговоры о новом контракте не ведутся.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Ткачев провел 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков.