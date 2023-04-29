«Айлендерс» проиграли «Каролине» в шестом матче серии после ошибки Сорокина и вылетели из плей-офф

В шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на выезде нанесла поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «ураганов».

В основное время в составе хозяев шайбу забросили Кэл Клаттербак (10-я минута). Гости ответили точным броском Себастьяна Ахо (50-я).

Автором победной шайбы стал Пол Штястны (66-я). Он бросил с угла площадки и поразил ворота российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина. Всего вратарь отразил в этом матче 39 бросков.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Каролины», которая вышла во второй раунд Кубка Стэнли.