«Флорида» обыграла «Бостон» и сравняла счет в серии, Бобровский отразил 30 бросков

«Флорида Пантерз» обыграла на своем льду «Бостон Брюинз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

Встреча в Санрайзе завершилась победой хозяев со счетом 7:5.

В составе пантер дублем отметился Мэттью Ткачук. По шайбе забросили Брэндон Монтур, Александр Барков, Зак Далпе, Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам.

У «Бостона» по дублю оформили Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Еще один гол в активе Джейка Дебраска. Российский защитник «мишек» Дмитрий Орлов отдал результативную передачу.

Таким образом, счет в серии стал равным — 3-3.