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«Миннесота» проиграла дома «Далласу» и вылетела из Кубка Стэнли, Капризов очков не набрал

Еще один россиянин отметился результативным действием.
29 апреля 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Даллас Старз» в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НХЛ.

Игра в Сент-Поле завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старз».

В составе гостей отличились Роопе Хинц (7-я минута), Уайатт Джонстон (34-я), Мэйсон Марчмент (40-я) и Макс Доми (60-я). Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

Единственный гол «Миннесоты» на счету Фредерика Годро (53-я). Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов очков в этом матче не набрал. В шести играх новокузнечанин отметился лишь одной заброшенной шайбой.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Старз», которые прошли во второй раунд Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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