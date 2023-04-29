Cорокин стал третьей звездой шестого матча с «Каролиной», совершив 39 сейвов

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в список трех лучших хоккеистов шестого матча первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной».

Напомним, что клуб из Нью-Йорка уступил в овертайме со счетом 1:2 и не смог выйти в полуфинал плей-офф Восточной конференции.

Сорокин стал третьей звездой встречи, совершив 39 сейвов. Лучшим игроком матча признан форвард «Каролины» Пол Штястны. Он забросил решающую шайбу. Второй звездой стал еще один нападающй «ураганов» Себастьяна Ахо. У фина также один гол.

Добавим, что «Каролина» выиграла серию со счетом 4-2.