Капризов набрал очки лишь в одном из шести матчей серии c «Далласом»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог отметиться результативными действиями в пяти из шести матчей серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом».

Напомним, что сегодня «Старз» обыграли «Уайлд» со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал плей-офф.

В шестой встречи Капризов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2», нанеся три броска.

Всего в серии с «Далласом» россиянин забросил одну шайбу. Кирилл завершил выступление в текущем плей-офф с показателем полезности «-3», нанеся 17 бросков в створ.